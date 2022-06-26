Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России

Переговоры о предельной цене на нефть из России на саммите членов G7 идут в «очень конструктивном» ключе, сказал чиновник в немецком правительстве. Мера направлена на снижение российских нефтяных доходов

Главы стран-членов «большой семерки» (G7, входят США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия и Япония) ведут «очень конструктивные» переговоры по вопросу об установлении предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ, передает Reuters.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», — сказал он.

По словам источника, переговоры идут «в правильном направлении» и G7 движутся к достижению решения.

Саммит G7 в 2022 году проходит в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня под председательством Германии.

Страны G7 обязались со временем перестать закупать нефть из России для сокращения доходов ее бюджета. Главы государств хотели последовать примеру Соединенных Штатов и ввести эмбарго на поставки российской нефти, так как решили, что «это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли», необходимой для финансирования военной операции.

После этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что эмбарго «окажет разрушительное воздействие» на Европу. Само ведомство предложило создать картель покупателей российской нефти для контроля за ее стоимостью, что позволило бы европейским странам не отказываться от поставок в полном объеме.

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В начале июня Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, который включал нефтяное эмбарго на поставки нефти по морю. Запрет не стали распространять на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам, а также на поставки топлива по нефтепроводу «Дружба». Он начал действовать сразу, но однако Еврокомиссия предусмотрела несколько переходных периодов — до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупки российской нефти. По его словам, переговоры вели в том числе в рамках G7 на уровне шерп, доверенных лиц руководителя страны-участницы.

Глава МИД России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. Он подчеркивал, что нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», а у Москвы есть рынки, альтернативные европейскому, куда она уже наращивает поставки. В Кремле говорили, что нефтяное эмбарго ЕС «ударит по всем». В свою очередь, вице-премьер Александр Новак предупреждал, что мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

Согласно подсчетам российского Минфина в 2022 году нефтегазовые доходы должны обеспечить 40,9% доходов российского бюджета. Ведомство рассчитывает, что в 2023–2025 годах зависимость от этой статьи снизится на 10%.