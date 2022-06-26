Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных Политика, 02:41
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни Политика, 02:33
Фетисов назвал неблагодарным сравнения Кучерова с Овечкиным Спорт, 02:00
Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России Экономика, 01:44
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС международного значения Общество, 01:22
Песков опроверг подготовку Путиным экстренного сообщения из Кремля Политика, 00:56
Макрон поручил премьеру Франции подготовить план реорганизации кабмина Политика, 00:23
NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине Политика, 00:21
Шунин рассказал о принятии решения о выходе Овечкина с повязкой капитана Спорт, 25 июн, 23:58
В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ Общество, 25 июн, 23:40
Банки призвали Минфин США разрешить торговлю российскими активами Финансы, 25 июн, 23:18
Минобороны заявило, что ВСУ готовят подрыв дамбы в Донецкой области Политика, 25 июн, 22:28
Овечкин не согласился на приглашение в футбольную сборную России Спорт, 25 июн, 22:21
Ушедший из «Спартака» Бакаев забил первый гол за «Зенит» Спорт, 25 июн, 22:07

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России

Переговоры о предельной цене на нефть из России на саммите членов G7 идут в «очень конструктивном» ключе, сказал чиновник в немецком правительстве. Мера направлена на снижение российских нефтяных доходов

Главы стран-членов «большой семерки» (G7, входят США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия и Япония) ведут «очень конструктивные» переговоры по вопросу об установлении предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ, передает Reuters.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», — сказал он.

По словам источника, переговоры идут «в правильном направлении» и G7 движутся к достижению решения.

Саммит G7 в 2022 году проходит в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня под председательством Германии.

Байден заявил, что США и ЕС знали о последствиях ограничений на нефть
Политика
Джо Байден

Страны G7 обязались со временем перестать закупать нефть из России для сокращения доходов ее бюджета. Главы государств хотели последовать примеру Соединенных Штатов и ввести эмбарго на поставки российской нефти, так как решили, что «это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли», необходимой для финансирования военной операции.

После этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что эмбарго «окажет разрушительное воздействие» на Европу. Само ведомство предложило создать картель покупателей российской нефти для контроля за ее стоимостью, что позволило бы европейским странам не отказываться от поставок в полном объеме.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования

В начале июня Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, который включал нефтяное эмбарго на поставки нефти по морю. Запрет не стали распространять на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам, а также на поставки топлива по нефтепроводу «Дружба». Он начал действовать сразу, но однако Еврокомиссия предусмотрела несколько переходных периодов — до 5 декабря 2022 года допускаются «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупки российской нефти. По его словам, переговоры вели в том числе в рамках G7 на уровне шерп, доверенных лиц руководителя страны-участницы.

Глава МИД России Сергей Лавров исключил потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. Он подчеркивал, что нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», а у Москвы есть рынки, альтернативные европейскому, куда она уже наращивает поставки. В Кремле говорили, что нефтяное эмбарго ЕС «ударит по всем». В свою очередь, вице-премьер Александр Новак предупреждал, что мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

Согласно подсчетам российского Минфина в 2022 году нефтегазовые доходы должны обеспечить 40,9% доходов российского бюджета. Ведомство рассчитывает, что в 2023–2025 годах зависимость от этой статьи снизится на 10%.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
нефть G7 переговоры ограничение

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Байден заявил, что США и ЕС знали о последствиях ограничений на нефть
Политика
Минфин спрогнозировал долю нефтегазовых доходов бюджета в 40%
Экономика
США призвали производителей нефти и газа нарастить добычу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter