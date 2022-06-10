Набиуллина предупредила о риске проинфляционного давления из-за нефти
Значительное падение экспорта российской нефти на фоне эмбарго ЕС приведет к возникновению проинфляционного давления, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
«В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, говоря о внешних факторах, влияющих на экономику и инфляцию.
При этом, указала она, многое будет зависеть от того, какие объемы нефти Россия сможет перенаправить на другие рынки, «а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой».
«Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках», — добавила глава регулятора.
В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России. Он включает частичное эмбарго на российскую нефть, которое странам ЕС не удавалось согласовать около месяца. Предложения запретить поставки российского сырья блокировала Венгрия. Она настаивала на исключении из санкционного пакета нефтепровода «Дружба» — основного источника поставок из России для нее. В конечном итоге под эмбарго попали поставки нефти по морю. Страны, зависимые от импорта российского сырья, пока продолжат получать его по трубопроводу.
Еще в конце марта вице-премьер Александр Новак предупреждал, что если ЕС решится отказаться от российской нефти, мировые цены на нее могут подскочить до $300. В таком случае Россия, по его словам, перенаправит поставки на азиатский рынок, что уже начала делать. Даже с учетом дисконта экспорт окупится за счет роста цен, отмечал Новак.
В Кремле в ответ на эмбарго заявили, что Европа «несвободна» от негативных последствий своих же ограничений. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам» и «капризам», исключив потери бюджета в этом году. Россия уже наращивает поставки на альтернативные рынки, добавил он.