Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно

На фоне заявлений о возможности затяжного конфликта на Украине лидеры «Семерки» по итогам саммита в Германии планируют объявить о намерении помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

Страны «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в заявлении по итогам начавшегося 26 июня в Германии саммита объявят о намерении бессрочно оказывать Украине поддержку, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и быть с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в тексте.

По данным агентства, государства G7 также рассматривают возможность использования таможенных поступлений для помощи Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту ДНР и ЛНР. В Москве подчеркивают, что спецоперация закончится, когда ее цели будут достигнуты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня допустил, что конфликт может затянуться на годы, и подчеркнул, что альянс должен быть готов оказывать помощь Киеву в условиях затяжных боевых действий. Подобные прогнозы озвучивал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что к затяжному сценарию готовятся США и их союзники. С такой оценкой соглашались и в Кремле.

Попытка западных лидеров уладить конфликт сейчас даст России возможность манипулировать «суверенными странами и международными рынками», предостерег Джонсон президента Франции Эмманюэля Макрона на полях саммита G7. Макрон после начала военных действий часто созванивался с президентом России Владимиром Путиным и в начале июня заявил, что разговаривал с российским коллегой об Украине «сто часов». На переговорах Джонсон и Макрон согласились, что для изменения хода конфликта необходимо продолжать помогать Киеву для укрепления его переговорной и военной позиций.

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Российское руководство обвиняет западные страны в попытках затянуть боевые действия поставками Украине военной помощи. При этом в Кремле подчеркивают, что задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на «накачку» Киева западным оружием.