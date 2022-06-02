Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне. Об этом на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) сообщила представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает корреспондент ТАСС.
«Разработка стратегической концепции не завершена. Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО. <...> В стратегической концепции Россия появится в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу», — заявила она.
При этом Смит подчеркнула, что Североатлантический альянс уже находился в переходном состоянии до начала Россией специальной военной операции на Украине, занимался «укреплением сдерживания и обороны». «Так что это [задачи по отражению угроз со стороны Москвы] должно было находиться в центре внимания независимо от действий России. Теперь этому будет уделено больше внимания, это займет более видное место в стратегической концепции из-за ее действий», — сказала Смит.
Представитель США отметила, что НАТО также собирается отразить в своей доктрине и сближение Москвы и Пекина, особенно принимая во внимание февральское совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ», а в их сотрудничестве «нет запретных зон». «Полагаю, — добавила она, — что в альянсе имеется сейчас решимость, направленная на то, чтобы попытаться отразить каким-то образом в стратегической концепции данное стратегическое совмещение [интересов России и Китая]», — подытожила она.
Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.
В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.
Новая концепция Североатлантического альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия. «На саммите мы примем следующую стратегическую концепцию НАТО, которая будет отражать новую обстановку в области безопасности, подтверждать приверженность нашим ценностям и подтверждать наше единство, обеспечивая готовность нашего альянса к будущему», — говорил в начале октября глава альянса Йенс Столтенберг.
На фоне военной операции России на Украине страны НАТО уже несколько раз проводили внеочередные съезды и объявляли о передислокации войск. 10 апреля Столтенберг заявил, что НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации» и прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от России.
В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией. По мнению главы Пентагона, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».
Россия неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Президент Владимир Путин на выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», так как НАТО снабжало Киев современным вооружением и все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».