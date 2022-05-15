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Глава НАТО назвал новую концепцию альянса основой эпохи соперничества

Йенс Столтенберг назвал новую концепцию НАТО основой «эпохи стратегического соперничества». Bloomberg писал, что в документ войдет пункт о прямой «российской угрозе». В действующей концепции говорится о партнерстве с Россией
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Dwi Anoraganingrum / imago-images.de / Global Look Press)

Новая стратегическая концепция НАТО станет основой для «эпохи стратегического соперничества», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран — членов блока. Трансляция велась на сайте НАТО.

«Новая стратегическая концепция НАТО станет основой для эпохи стратегического соперничества», — сказал Столтенберг (цитата по Reuters).

Ранее Bloomberg писал, что НАТО в новой стратегической концепции может обозначить действия России как прямую угрозу. По словам источника агентства, позиция Брюсселя может поменяться, если Москва изменит свое поведение.

Ожидается, что новую концепцию НАТО примут на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. 15 мая Столтенберг и госсекретарь США Блинкен обсудили подготовку к мероприятию. Этой концепцией альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

Стратегическая концепция определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней изложены цели и задачи НАТО в сфере безопасности и, в частности, вызовы, с которыми он сталкивается.

В действующей стратегической концепции «Активное участие, современная оборона», которую приняли в 2010 году, основными задачами названы коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

В ней также отмечается необходимость «стратегического партнерства» с Россией

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для противодействия России
Политика
Фото:Yves Herman / Pool / Reuters

В докладе о реформировании альянса «НАТО — 2030» Россия обозначена как главная военная угроза блоку. В документе отмечается, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия — НАТО. Диалог, как подчеркивается в документе, НАТО готово вести лишь с позиции силы.

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В НАТО говорили о пересмотре стратегической концепции для противодействия «агрессивной политике» России и вызовам со стороны Китая в июне прошлого года. Тогда же планировалось согласовать реализацию новых военных концепций и стратегий, которые усилят сдерживающую и оборонную способность НАТО для борьбы с угрозами со стороны России и других стран. «НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и вокруг нее», — отмечалось в сообщении Белого дома.

После начала российской военной операции на Украине НАТО несколько раз проводило внеочередные заседания и объявляло о перемещениях войск. Столтенберг в апреле рассказал, что альянс прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России. По словам генсека, НАТО находится в «разгаре фундаментальной трансформации».

Россия, в свою очередь, заявляет об угрозе со стороны НАТО и выступает против его расширения. В конце 2021 года Москва предложила Вашингтону и Брюсселю проекты гарантий безопасности, которые предусматривали в том числе отказ от расширения НАТО на восток. Переговоры по этим документам не дали конкретных результатов.

При этом неоднократно подчеркивалось, что стороны не хотят прямого столкновения России и НАТО.

15 мая Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО. По данным газеты Expressen, 16 мая заявку на членство в альянсе планирует подать Швеция. Российские власти говорили, что сочтут вступление скандинавских стран в НАТО угрозой безопасности страны. В случае принятия в состав организации Финляндии Москва примет меры военно-технического характера, предупреждали в МИДе.


 

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Теги
Полина Мартынова
Йенс Столтенберг НАТО концепция
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