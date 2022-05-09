Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»

По словам главы государства, все говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным», поэтому Россия была вынуждена ответить

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — сказал он.

По его словам, опасность со стороны НАТО росла с каждым днем, а Россия дала «упреждающий отпор агрессиям». «Это была вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — добавил Путин.

Кроме этого, президент сообщил, что в параде принимают участие ополченцы Донбасса, которые «в эти дни сражаются за наших людей, <...> за безопасность нашей Родины». «Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — заключил глава государства.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент называл ее основными целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. За несколько дней до этого Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о военном сотрудничестве. В Кремле заявили, что Россия признает республики Донбасса в тех границах, в которых «они себя провозглашали».

Украина суверенитет республик не признала, а после начала спецоперации разорвала с Москвой дипломатические отношения и объявила военное положение.

Накануне, 8 мая, Путин обратился к главам ДНР и ЛНР со словами «как и в 1945 году, победа будет за нами». «Наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», — уверен он. В обращении к ветеранам, жителям Украины и Грузии, лидерам других постсоветских республик Путин призвал «не допустить возрождения нацизма».