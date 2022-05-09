Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — сказал он.
По его словам, опасность со стороны НАТО росла с каждым днем, а Россия дала «упреждающий отпор агрессиям». «Это была вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — добавил Путин.
Кроме этого, президент сообщил, что в параде принимают участие ополченцы Донбасса, которые «в эти дни сражаются за наших людей, <...> за безопасность нашей Родины». «Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — заключил глава государства.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент называл ее основными целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. За несколько дней до этого Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о военном сотрудничестве. В Кремле заявили, что Россия признает республики Донбасса в тех границах, в которых «они себя провозглашали».
Украина суверенитет республик не признала, а после начала спецоперации разорвала с Москвой дипломатические отношения и объявила военное положение.
Накануне, 8 мая, Путин обратился к главам ДНР и ЛНР со словами «как и в 1945 году, победа будет за нами». «Наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», — уверен он. В обращении к ветеранам, жителям Украины и Грузии, лидерам других постсоветских республик Путин призвал «не допустить возрождения нацизма».