Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве
Германия отправит в Литву еще 500 военнослужащих, расширив военный контингент в республике до около 1,5 тыс. человек, это сделано в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга, сообщили осведомленные источники Bloomberg и Reuters.
В планах немецкого правительства — увеличить военный контингент в миссии альянса до 3 тыс. военнослужащих, добавили собеседники Bloomberg. По их информации, из-за нехватки жилья для военных в Литве и прочих проблем с логистикой, дополнительные 1,5 тыс. человек будут находиться в постоянной боевой готовности на территории Германии в качестве сменного резервного подразделения.
При этом, по словам источников Reuters в правительстве Германии, число военных в бригаде, которые будут готовы для оперативной переброски в Литву, составит около 3 тыс. человек.
Bloomberg пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц вероятно объявит об отправке 500 военных в Литву в четверг, 9 июня. На этот день запланирована его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, там же глава альянса встретится с немецким министром обороны Кристин Ламбрехт.
О готовности увеличить военный контингент в Германии Шольц заявил днем ранее, 7 июня, во время визита в Литву. Он отметил: «мы готовы укреплять наше взаимодействие и развивать его до мощной боевой бригады», подчеркнув готовность Германии «защищать каждый сантиметр территории НАТО».
Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал тогда, что условия для постоянной дислокации батальона будут созданы в течение 1-1,5 лет, передавал LRT. «Я указал канцлеру, что нам имеет смысл иметь здесь дополнительный батальон для постоянных учений, для постоянной подготовки <...> Нам предстоит проделать определенную работу: строительство казарм, мест дислокации, инфраструктурs», — уточнил он.
Шольц в конце мая анонсировал создание в Германии самой крупной регулярной армии среди стран НАТО в Европе. По его словам, это позволит стране значительно укрепить собственную безопасность и безопасность союзников. Немецкие власти также договорились о создании специального фонда на €100 мрлд, средства из которого будут направлены на модернизацию вооруженных сил, писала Handelsblatt.
«Немецкий бундесвер будет усилен. Он сможет выполнять свои задачи по обороне лучше, чем когда-либо, и он сможет внести вклад в НАТО, чтобы мы могли защитить себя от атак извне в любое время», — добавил тогда Шольц.
По данным портала Global Firepower, который предоставляет аналитику по военным силам 142 стран, на начало февраля среди европейских стран — членов НАТО — по численности военных на активной службе лидировала Франция — 205 тыс. человек, тогда как в Германии их 184 тыс.