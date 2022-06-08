Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:28
Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России Политика, 19:27
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 19:19
Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве Политика, 19:17
В «Спартаке» назвали разумным проведение Суперкубка на нейтральном поле Спорт, 19:11
Мединский заявил, что площадь России «не навсегда» будет меньше имперской Политика, 19:03
Что такое кайдзен и как применять этот метод на практике Экономика образования, 19:00
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Минстрой ответил на идею об автоматической индексации тарифов на ремонт Общество, 18:57
Как Merlion занял 43 место в рейтинге крупнейших компаний России РБК-500 РБК и ГК Merlion, 18:57
Миронов заявил, что был в машине во время ДТП в центре Москвы Политика, 18:56
«Ростелеком» связал «слив» данных «Умного дома» со старой утечкой Технологии и медиа, 18:52
Мэр Калгари проиграла спор и пришла на работу в джерси «Эдмонтона» Спорт, 18:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Германии увеличить число военных НАТО в Литве

Немецкий военный контингент в Литве в рамках миссии НАТО расширится до 1,5 тыс. человек, сейчас в нем около 1 тыс. военных. Германия также создаст в Литве специальный батальон для оперативного реагирования, инфраструктуры пока нет
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Германия отправит в Литву еще 500 военнослужащих, расширив военный контингент в республике до около 1,5 тыс. человек, это сделано в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга, сообщили осведомленные источники Bloomberg и Reuters.

В планах немецкого правительства — увеличить военный контингент в миссии альянса до 3 тыс. военнослужащих, добавили собеседники Bloomberg. По их информации, из-за нехватки жилья для военных в Литве и прочих проблем с логистикой, дополнительные 1,5 тыс. человек будут находиться в постоянной боевой готовности на территории Германии в качестве сменного резервного подразделения.

При этом, по словам источников Reuters в правительстве Германии, число военных в бригаде, которые будут готовы для оперативной переброски в Литву, составит около 3 тыс. человек.

Bloomberg пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц вероятно объявит об отправке 500 военных в Литву в четверг, 9 июня. На этот день запланирована его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, там же глава альянса встретится с немецким министром обороны Кристин Ламбрехт.

Шольц заявил о решении поставить Украине «очень тяжелое вооружение»
Политика
Олаф Шольц

О готовности увеличить военный контингент в Германии Шольц заявил днем ранее, 7 июня, во время визита в Литву. Он отметил: «мы готовы укреплять наше взаимодействие и развивать его до мощной боевой бригады», подчеркнув готовность Германии «защищать каждый сантиметр территории НАТО».

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал тогда, что условия для постоянной дислокации батальона будут созданы в течение 1-1,5 лет, передавал LRT. «Я указал канцлеру, что нам имеет смысл иметь здесь дополнительный батальон для постоянных учений, для постоянной подготовки <...> Нам предстоит проделать определенную работу: строительство казарм, мест дислокации, инфраструктурs», — уточнил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи

В НАТО заявили о «праве» укрепить восточный фланг
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Шольц в конце мая анонсировал создание в Германии самой крупной регулярной армии среди стран НАТО в Европе. По его словам, это позволит стране значительно укрепить собственную безопасность и безопасность союзников. Немецкие власти также договорились о создании специального фонда на €100 мрлд, средства из которого будут направлены на модернизацию вооруженных сил, писала Handelsblatt.

«Немецкий бундесвер будет усилен. Он сможет выполнять свои задачи по обороне лучше, чем когда-либо, и он сможет внести вклад в НАТО, чтобы мы могли защитить себя от атак извне в любое время», — добавил тогда Шольц.

По данным портала Global Firepower, который предоставляет аналитику по военным силам 142 стран, на начало февраля среди европейских стран — членов НАТО — по численности военных на активной службе лидировала Франция — 205 тыс. человек, тогда как в Германии их 184 тыс.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Литва Германия НАТО военный контингент
Материалы по теме
Что стоит за обещаниями Германии поставить Украине тяжелые вооружения
Политика
Посол Украины обвинил Шольца в нехватке «мужества и лидерства»
Политика
Spiegel узнал о «застрявших» переговорах ФРГ и Польши о танках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter