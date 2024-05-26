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Военная операция на Украине ,  
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Медведев ответил Польше предупреждением о «доле радиоактивного пепла»

Медведев: удар США по войскам России на Украине привел бы к мировой войне
Сюжет
Военная операция на Украине
МИД Польши рассказал, что США пригрозили России ударом по объектам на Украине, если та применит ядерное оружие. Медведев увидел в этом сценарии риск мировой войны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Нанесение США удара по российским войскам в зоне военной операции будет означать начало мировой войны, заявил бывший президент Дмитрий Медведев в X.

Он напомнил о желании польского президента Анджея Дуды разместить в республике ядерное оружие и отметил: с учетом этого «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».

Так Медведев отреагировал на слова главы польского МИДа Радослава Сикорского, который рассказал, что после начала российско-украинского конфликта США предупредили Москву об ударе по ее позициям, если та применит ядерное оружие, «даже если оно никого не убьет».

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Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Прежде о непубличном предупреждении США сообщали крупнейшие западные издания со ссылкой на источники:

  • По сведениям Financial Times, уведомление об ответном ударе по российским силам было сделано США, Францией и Великобританией. Об этом газета написала прошлым летом. По данным издания, после этого президент России Владимир Путин на несколько месяцев «отказался от риторики о ядерном оружии».
  • CNN писал, что в конце 2022 года США начали подготовку в возможному применению Россией ядерного оружия на Украине.
  • New York Times сообщала о проработке разных сценариев в Белом доме, наиболее вероятным в США сочли вариант, при которых ВСУ удалось бы слишком быстро продвинуться к Крыму. Американские чиновники сочли, что реакция Запада должна быть неядерной, но «драматической».

Президент Владимир Путин осенью 2022 года обещал защищать территорию России «всеми имеющимися средствами». В феврале 2024 года он вновь повторил, что «последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными». «Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — предупредил Путин.

«Все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе — в европейских столицах, в США, — это крайне безответственно», — считает его представитель Дмитрий Песков. Он напомнил, что все причины возможного использования ядерного оружия Москвой прописаны в ядерной доктрине: «Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие».

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Польша США ядерное оружие Украина Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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