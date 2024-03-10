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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, какой ответ США готовили на случай ядерного удара на Украине

NYT: США рассматривали неядерный ответ на применение ядерного оружия Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
В администрации США при обсуждении возможного применения Россией ядерного оружия в 2022 году заявили, что ответ на это должен быть неядерным, но «драматическим», пишет NYT. Москва заявляла, что не применит ядерное оружие первой
Пентагон
Пентагон (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Осенью 2022 года, когда США были всерьез обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия на Украине, Вашингтон готовил потенциальный сценарий реакции на это, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, участвовавших в обсуждениях.

Представители администрации президента США заявили, что контрмеры должны быть неядерными. Однако в Вашингтоне считают, что реакция должна быть «драматической» — например, атака с использованием обычного вооружения на подразделения, применившие ядерное оружия. Иначе, по их мнению, существует риск «подбодрить» любого «авторитарного человека», обладающего ядерным арсеналом.

В Пентагоне и аналитических центрах в Вашингтоне создавали симуляции сценария, при котором Россия применит тактическое оружие, пишет NYT. Одним из возможных обстоятельств в этих симуляциях было успешное контрнаступление украинских сил, которое могло бы угрожать Крыму — по оценкам ЦРУ, такой сценарий увеличивал вероятность применения ядерного оружия до 50% и выше. Другой сценарий включал требование Москвы полного прекращения военной поддержки Киева Западом, в данной симуляции целью применения ядерного оружия был раскол НАТО.

CNN узнал о подготовке США к ядерному удару России на Украине
Политика
Фото:Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

О том, что США во второй половине 2022 года готовились к ответу на применение Россией ядерного оружия, накануне, 9 марта, сообщил CNN. По его информации, решение было принято на основе анализа ситуации и разведданных. Особенно опасения о возможности ядерного удара усилились после отвода российских войск из Херсона в ноябре 2022-го.

После присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов осенью 2022 года президент Владимир Путин пообещал защищать территорию страны «всеми имеющимися средствами». В то же время в российском МИДе подчеркивали, что Россия привержена позиции о недопустимости войны между ядерными державами.

Кроме того, после заявления зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Москве придется нанести превентивный удар, если Запад будет поставлять Киеву ядерное оружие, в МИДе заявили, что у России нет планов применять тактическое вооружение на Украине.

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Путин говорил, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие. По его словам, «оружие массового поражения, ядерное оружие» Москва рассматривает как «защиту» и стратегия страны выстроена «вокруг так называемого ответно-встречного удара».

В феврале Путин на фоне обсуждения отправки западных военных на Украину заявил, что «последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными». «Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — предупредил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал «безответственным» обсуждение ядерной войны на Западе. Он напомнил, что все причины возможного использования ядерного оружия Москвой прописаны в ядерной доктрине: «Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда — ядерное оружие».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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