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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о предупреждении трех стран НАТО России из-за ядерного оружия

FT: США, Британия и Франция пригрозили России ударом в случае применения ядерного оружия
США, Британия и Франция предупредили Кремль, что могут ответить ударом в случае применения Россией ядерного оружия. Ранее, комментируя статью FT о предупреждении Си Цзиньпина Путину из-за ядерного оружия, Кремль назвал ее вымыслом
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Три ядерные державы НАТО — США, Великобритания и Франция — заявили Кремлю, что нанесут удар по российским силам, если Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники среди западных и российских чиновников.

По данным издания, после этого президент России Владимир Путин на несколько месяцев «отказался от риторики о ядерном оружии».

Как отмечает источник, близкий к Кремлю, Путин решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества. Собеседники агентства объясняют, что ядерный удар, скорее всего, превратит пораженные районы в «облученную пустошь», при этом «мало что сделает» для продвижения российский войск.

В июне президент России Владимир Путин назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружия в том случае, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас, по словам Путина, «нет такой необходимости».

При этом он отметил, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».

Российский лидер отметил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — подчеркнул он.

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Вместе с тем российская сторона не раз заверяла, что не намерена применять ядерное оружие в конфликте на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не применит ядерное оружие независимо от исхода спецоперации.

В МИД России напомнили, что сценарии возможного применения нами ядерного оружия прописаны в российских доктринальных документах. «Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — добавили в ведомстве.

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Виктория Громова Виктория Громова
Великобритания Франция Россия

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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