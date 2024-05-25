Варшава заявила об ответе США при применении ядерного оружия на Украине

США пригрозили России, что в случае применения ядерного оружия на Украине, по ее позициям будет нанесен удар, утверждает министр иностранных дел Польши. Москва исключала применение такого оружия в ходе спецоперации

Радослав Сикорский (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

После начала российской спецоперации Вашингтон пригрозил Москве нанести удар по ее позициям на Украине в случае применения ею ядерного оружия. Об этом в интервью The Guardian рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием», — сказал министр, не уточнив, кто конкретно из американцев сделал подобное заявление.

РБК направил запросы в Министерство обороны России, посольство США в Москве и госдепартамент.

Сикорский подчеркнул, что если табу на применение ядерного оружия будет нарушено, то сразу несколько государств, включая Японию и Южную Корею, станут «ядерными», что точно не понравится Китаю.

Он также выступил с жесткими заявлениями относительно европейских «красных линий» по отношению к России, призвав «учиться лучше играть в игру по эскалации», чтобы российский президент Владимир Путин мог только догадываться о намерениях блока. «Постоянные заявления о том, что представляет собой наша собственная красная линия, лишь побуждают Москву адаптировать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся добровольным ограничениям», — отметил министр.

Президент Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине, отмечал, что те, кто пытается «создавать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались». Через три дня Путин отдал приказ перевести стратегические ядерные силы в особый режим боевого дежурства.

Полгода спустя, объявляя о частичной мобилизации, президент заявил: «Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

В период между этими заявлениями, на августовской X Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Путин подчеркивал, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». МИД России также исключал применение ядерного оружия в конфликте на Украине.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре: Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства. При необходимости, уточняется в документе, президент России, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

В начале мая Минобороны сообщило, что впервые в истории современной России начата подготовка к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия (НСЯО, ТЯО). Первый этап учений стартовал 21 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что поводом для учений стали заявления Запада о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя учения, отмечала, что США не видят поводов менять готовность своих ядерных сил. «Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — подчеркнула она.