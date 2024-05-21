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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предупредил нейтральные страны о рисках из-за саммита по Украине

Медведев: нейтральные страны должны понимать риски участия в саммите по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии нейтральных государств означает их отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону Киева, заявил Медведев. Участие в конференции анонсировал премьер Индии
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Нейтральные государства должны понимать, что участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону Киева, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России).

«В силу разных причин некоторые нейтральные страны невольно откликаются на подобные приглашения, чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции», — заявил он.

По словам Медведева, результат встречи будет нулевым, поскольку «мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта». Нейтральные государства, независимо от того, какие благие намерения у них могут быть, в итоге будут «играть по правилам», установленным Киевом, подчеркнул зампред Совбеза.

Моди заявил, что Индия будет участвовать в конференции по Украине
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Нарендра Моди

Швейцария выразила готовность провести мирную конференцию по Украине в начале 2024 года. Участники мероприятия обсудят в том числе и «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он предложил ее на саммите G20 в ноябре 2022 года. Украинский план насчитывает десять пунктов, включая вывод российских войск.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что не все пункты такого документа могут послужить основанием для переговоров конфликтующих сторон. Он также утверждал, что переговоры по урегулированию на Украине невозможно провести без участия российской стороны, «даже если Москва не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине». «На данном этапе» российскую сторону не пригласили на конференцию, писали в МИД Швейцарии.

Россия исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского. МИД подчеркивал, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования, но не будет проводить его на условиях Киева.

В Швейцарии предложили закон о поставках оружия вопреки нейтралитету
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Фото:Joe Raedle / Getty Images

В апреле Bloomberg писал, что пока неизвестно, сколько лидеров стран будут присутствовать на встрече. На встречу пригласили представителей более 160 государств, в основном из стран глобального Юга. Агентство передавало, что ключевым вопросом остается вопрос участия Китая, так как это будет иметь решающее значение для Берна в «обеспечении доверия» к инициативе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна примет участие во всех ближайших мирных конференциях, включая саммит по Украине. «Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств», — уточнил он. Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва отказались участвовать в швейцарском саммите.

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Дмитрий Медведев саммит Швейцария
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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