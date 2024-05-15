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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине

Путин: главная проблема урегулирования по Украине — вопрос надежности Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада — главная проблема, заявил Путин в интервью китайскому агентству. Он выразил мнение, что Запад не хочет основанного на международном праве мироустройства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Россия желает «всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования» конфликта на Украине мирными средствами, заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому изданию Xinhua в преддверии визита в Пекин.

«И [мы] открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», — добавил Путин.

Он потребовал, чтобы переговоры затрагивали тему глобальной стабильности, а также «гарантий безопасности и для противоборствующей стороны» и для России, причем гарантии должны быть надежными.

Вопрос надежности гарантий президент счел главной проблемой потенциальных переговоров. По его мнению, это связано с тем, что западные страны «предпочитают мироустройство не на основе международного права», а «порядке, основанном на правилах», которые «меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает».

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Путин прибудет в Китай завтра, 16 мая. Предыдущий визит в эту страну он совершил в прошлом октябре. Планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

Путина сопроводят новый министр обороны Андрей Белоусов и экс-глава ведомства, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Сначала Путин и Си Цзиньпин также пообщаются один на один, «прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай», затем встреча продолжится в расширенном составе.

Прежде Москва и Киев не раз озвучивали свои требования к конфигурации мирного решения конфликта путем переговоров, но каждая сторона называет условия противоположной неприемлемыми. Российские власти требуют признать свой суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Украинские власти настаивают на возвращении границ 1991 года и выводе российских войск.

Китайские власти указывают: «Война заканчивается не на поле боя, а за столом переговоров», и призвал к организации международной конференции «с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений». На первую годовщину начала полномасштабных боев Пекин опубликовал свой мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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