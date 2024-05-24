Захарова назвала саммит по миру на Украине «очередным надуваловом»

Мирная конференция по Украине в Швейцарии — очередное «надувалово», придуманное американским Госдепартаментом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Москва «боится успеха швейцарского форума».

«Как можно провести «мирную конференцию» с теми, кто одновременно с прогнозами пацифистских инициатив предлагает оружие в зоне конфликта», — задавалась вопросом Захарова. По ее словам, «настоящая формула мира» — прекращение поставок военной помощи Украине.

Кулеба в соцсети Х также написал, что российские власти «посылают фальшивые сигналы о готовности к перемирию». Представитель МИД назвала это ложью, отметив, что это «киевский режим заблокировал переговорный процесс».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин готов остановить военные действия путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это не так.

Саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что если в Киеве хотят вернуться за стол переговоров, то «пусть возвращаются». Вернуться к диалогу можно исходя из договоренностей, которые были достигнуты в 2022-м на переговорах в Белоруссии и Турции, а также исходя «из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».