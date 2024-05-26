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Война санкций ,  
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США предупредили банки Европы об «очень больших рисках» из-за России

Минфин США предупредил работающие в России банки Европы о рисках санкций
Сюжет
Война санкций
Европейские банки, которые ведут работу в России, сталкиваются с «большими рисками» и могут попасть под вторичные санкции, «если для этого будет причина», заявила Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций против иностранных банков, которые продолжают свою деятельность в России и проводят операции, «содействующие военным целям» Москвы, заявила в интервью Reuters глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Йеллен не стала уточнять, о каких именно банках может идти речь, и заверила, что санкции будут введены только в том случае, «если для этого будет причина». В то же время глава Минфина заявила, что «работа в России создает очень большие риски» для европейских банков.

Журналисты спросили, хотят ли США, чтобы из России ушли австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit. «Я думаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают [в России]», — ответила Йеллен на это.

Raiffeisen летом начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ
Финансы
Фото:Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Ранее в мае ведомство предупредило Raiffeisen, что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его сделок с Россией. Австрийская группа сообщила, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в стране. Reuters писал об аналогичном требовании и для UniCredit. В начале мая глава Raiffeisen Йоханн Штробль сообщил, что в третьем квартале 2024 года группа начнет радикальное сокращение бизнеса в России.

25 мая глава ЦБ Италии Фабио Панетта заявил, что банки страны должны прекратить работу в России, поскольку она создает «репутационные проблемы».

В декабре 2023 года США приняли указ, который разрешает вводить меры против иностранных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам российскому ВПК. После этого турецкие и китайские банки начали ограничивать операции с российскими клиентами и компаниями. Например, турецкий DenizBank стал отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. У ряда компаний в стране закрылись счета. Принимать платежи от российских организаций отказались несколько банков Китая, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за поставки компонентов для сборки электроники.

Власти России считают санкции, введенные из-за военных действий на Украине, незаконными и требуют их отмены.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джанет Йеллен Минфин США иностранные банки санкции
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