США пригрозили Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе

США выразили обеспокоенность по поводу деятельности RBI в России. В банке заявили, что продолжат работу по деконсолидации своей российской дочерней компании

Фото: Leonhard Foeger / File Photo / Reuters

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) получил письменное предупреждение от замглавы Минфина США Уолли Адейемо, что его доступ к финансовой системе страны может быть ограничен из-за его сделок с Россией. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, который ознакомился с перепиской.

Собеседник агентства указал, что в документе Адейемо выразил обеспокоенность по поводу расширения деятельности RBI в России, а также планов провести сделку на $1,5 млрд с компанией Strabag.

РБК направил запрос в RBI.

Несмотря на то что Raiffeisen отказался от сделки через несколько дней после получения письма, источник Reuters сообщил, что опасения американского Минфина по поводу бизнеса Raiffeisen в России все еще сохраняются.

Предупреждение последовало за многомесячным давлением со стороны Вашингтона, который уже более года следит за деятельностью австрийского банка в стране, пишет агентство.

«RBI продолжит работу по деконсолидации своей российской дочерней компании», — заявил представитель банка Reuters. В апреле ЕЦБ усилил давление на те европейские банки, у которых дочерние структуры продолжают работу в России.

8 мая Bloomberg написал, что RBI отказался от покупки доли в австрийской строительной компании Strabag, которая ранее была связана с Дерипаской.

1 мая Reuters сообщил со ссылкой на источники, что власти Австрии предупредили Raiffeisen о негативных последствиях сделки по покупке доли в Strabag. Вена опасается негативной реакции Вашингтона по поводу сделки. ЦБ Австрии предупредил, что США могут наказать банк, к примеру, оштрафовать, а другие чиновники отметили, что сделка может быть расценена Вашингтоном как нарушение санкций.

Представитель Дерипаски говорил, что бизнесмен «долгое время не имеет ничего общего со Strabag», и добавил, что западные санкции против него являются «полностью ошибочными» и «основаны на ложной информации».