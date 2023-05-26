Посол Баку во Франции допустила подписание мира с Ереваном 1 июня

Посол Азербайджана в Париже: надеемся на подписание мира с Арменией 1 июня на саммите ЕПС

Посол выразила надежду, что Ереван и Баку подпишут мирный договор 1 июня на саммите ЕПС в Кишиневе, там могут пройти переговоры Пашиняна и Алиева с Макроном и Шольцем. Накануне Алиев и Пашинян встречались с Путиным по поводу мира

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Азербайджан надеется подписать мирный договор с Арменией 1 июня в Кишиневе, где пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), заявила азербайджанский посол в Париже Лейла Абдуллаева, передает Reuters.

«Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе наконец может быть подписан мирный договор», — сказала она. Посол добавила, что это «исторический момент и импульс, который нельзя упустить».

Источники сообщили агентству, что в кулуарах саммита могут пройти переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

РБК направил запрос в МИД Армении.

ЕС участвует в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку уже давно. Пашинян и Алиев проводили встречи в Брюсселе с участием европейских политиков, ЕС зимой решил направить в Нагорный Карабах наблюдательную миссию.

Накануне, 25 мая, Пашинян и Алиев были в Москве. Они приняли участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕвразЭС), а затем провели по отдельности и вместе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Он заявил, что между сторонами остались «неурегулированные вопросы», но они «носят чисто технический характер». В целом ситуация движется к урегулированию, отметил Путин. Он сообщил, что стороны договорились через неделю (то есть 1 июня) провести встречу вице-премьеров правительств трех стран, которые снимут пока «не зачищенные» вопросы. Пашинян и Алиев согласились с предложением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 26 мая подтвердил, что профильные вице-премьеры трех стран соберутся в Москве, чтобы «дошлифовывать вопросы».

«Есть общая точка зрения, есть понимание глав государств, как это решать. Задачи финализировать все до конца не ставится. Поэтому нельзя прогнозировать дату подписания мирного договора… Хотя изменившиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — сказал Песков.

Алиев 25 мая заявил, что возможность подписать соглашение с Арменией есть, поскольку она признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом Пашинян заявил ранее и на заседании ЕвразЭС подтвердил, что Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга. «На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал армянский премьер.

Этому предшествовала блокировка Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в Нагорный Карабах, которая продолжается с середины декабря. Изначально дорогу перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, в конце апреля Баку установил на дороге свой КПП. МИД Армении в ответ призвал Россию устранить блокаду и обеспечить вывод азербайджанских сил.