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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев увидел возможность для мира с Арменией

Пашинян: Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности стран
Пашинян 18 апреля заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. Алиев считает, что теперь подписание мирного договора между странами возможно
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Сотрудничество Азербайджана со странами — членами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана», — отметил Алиев.

По его словам, у Азербайджана сегодня нет территориальных претензий к Армении, поэтому подписание мирного договора между странами возможно. «Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», — отметил президент.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление Алиева, подчеркнул, что Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и «на этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений».

Пашинян 18 апреля заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. Во время доклада парламенту он сказал, что мир в регионе возможен только в том случае, если Ереван зафиксирует, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году.

Армянская оппозиция после этих слов обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха. Спорный регион входил в Азербайджанскую ССР и после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. После завершения первой карабахской войны в 1994 году регион фактически находился под контролем Армении, хотя независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ереван поддержал, но юридически не признал.

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Переговоры о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже несколько лет, после так называемой второй карабахской войны. В 2020 году азербайджанская армия заняла ряд крупных городов в непризнанной республике, в том числе город Шуши. В ноябре 2020 года сторонам при посредничестве России удалось заключить соглашение о прекращении огня, а на линию разграничения был введен российский миротворческий контингент.

Тем не менее статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, а стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. В январе этого года Баку передал Еревану свои предложения по мирному соглашению и выразил готовность возобновить переговоры как можно скорее. Алиев говорил, что подписать такое соглашение реально «в течение нескольких месяцев».

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Армения Азербайджан мирный договор Нагорный Карабах

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