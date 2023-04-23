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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван призвал Москву устранить блокаду Лачинского коридора

Ереван призвал Москву устранить блокаду Лачинского коридора после установки Баку КПП
Азербайджан установил в начале дороги, соединяющей Армению и Нагорный Карабах, контрольно-пропускной пункт, что Ереван счел неприемлемым
Вид с КПП в Лачинском коридоре
Вид с КПП в Лачинском коридоре (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армения призвала Россию устранить блокаду Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил оттуда, заявили в МИД республики. Заявление прозвучало после того, как Азербайджан установил там контрольно-пропускной пункт (КПП).

Ереван назвал установку пропускного пункта в Лачинском коридоре «грубым нарушением одного из основополагающих положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, направленным на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха».

«Призываем Российскую Федерацию наконец выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Лачинский коридор — пятикилометровая горная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах. Это единственная дорога из Карабаха в Армению. Ее контролируют российские миротворцы. В декабре прошлого года неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван обвинил Баку в блокаде Карабаха. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств. Россия отвергла обвинения.

Армянская сторона также обратилась к государствам — членам ООН, призвав их «четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги по обеспечению неукоснительного исполнения решения Международного суда ООН».

23 апреля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что установила КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди, о чем проинформировала командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий центр. Баку обвинил Ереван в переброске военных, военной техники, оружия и боеприпасов через коридор, а также в вывозе природных ресурсов и культурных ценностей.

КПП установили накануне Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

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РБК направил запрос в МИД России.

В ноябре 2020 года после обострения конфликта в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий. Помимо прекращения огня и возвращения Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов стороны тогда договорились о развертывании на пять лет российских миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и выводе армянских вооруженных сил. Лачинский коридор остался под контролем российских миротворцев. Баку гарантировал безопасность движения по нему в обоих направлениях, а Ереван — транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью (автономная республика, отделенная от Азербайджана территорией Армении).

18 апреля Пашинян заявил, что для установления мира Армения должна отказаться от территориальных претензий к другим странам. «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29,8 тыс. кв. км, а точнее — территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость, и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — сказал он. Нагорный Карабах в состав Армянской ССР не входил.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающим в Карабахе армянам нужно сделать выбор — принять азербайджанское гражданство или искать другое место жительства. Население Карабаха — около 150 тыс., подавляющее большинство из них — этнические армяне.

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Теги
Елена Чернышова
При участии
Маргарита Овсянникова
Армения Россия Азербайджан Лачинский коридор
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