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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Евросоюз отправит в Армению новую наблюдательную миссию

Евросоюз отправит в Армению новую наблюдательную миссию
Евросоюз направит в Армению долгосрочную мониторинговую миссию. Ее задачи — следить за положением на границах Армении и содействовать нормализации отношений с Азербайджаном. В Баку ранее называли такую миссию крайне нежелательной
Армянское село на границе с Азербайджаном
Армянское село на границе с Азербайджаном (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Главы МИД Евросоюза 23 января договорились отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию. Ее заявленная задача — «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном». Как сообщается на сайте Евросовета, миссия согласована по запросу Еревана, она будет патрулировать территорию вдоль международно признанной границы Армении и сообщать о ситуации на местах.

Деятельность миссии рассчитана на два года. Ее глава будет назначен в ближайшее время. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что создание миссии ЕС «запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе».

Решение Совета ЕС стало продолжением предыдущей миссии Евросоюза в республику, которую 6 октября 2022 года на четырехсторонней встрече в Праге согласовали президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель. 20 октября Евросоюз разместил в Армении вдоль ее международно признанной границы с Азербайджаном 40 гражданских экспертов. Срок этой миссии составил два месяца, а ее мандат заключался в том, чтобы «отслеживать ситуацию» на границе с армянской стороны, «поддерживать укрепление доверия между двумя странами» и «позволить ЕС лучше поддерживать работу двусторонних пограничных комиссий». Как сообщил РБК представитель Еврокомиссии Петер Стано, за два месяца эксперты совершили вдоль границы 175 выездов, «которые внесли вклад в стабилизацию ситуации на земле».

Эксперты завершили свою работу 19 декабря — глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миссия «доказала свою эффективность», и анонсировал «новую фазу в деятельности ЕС на Южном Кавказе». Тогда, по его словам, Брюссель начал готовить новую долгосрочную миссию в Армению. «ЕС продолжит поддерживать усилия по деэскалации, он привержен сотрудничеству с обеими сторонами для всеобъемлющего разрешения конфликта», — отметил Петер Стано.

Если на краткосрочную прошлогоднюю миссию согласились все стороны, долгосрочная вызвала недовольство со стороны Баку. Ильхам Алиев 10 января в интервью азербайджанским СМИ заявил, что с Азербайджаном расширенную миссию никто не согласовывал и что он воспринимает это как нарушение ранее достигнутых договоренностей. «Что они сделали после этого (после завершения краткосрочной миссии. — РБК)? <…> 20 декабря прислали новую миссию. Это просто манипуляция. Представители новой миссии сейчас находятся в Армении, проводят встречи с высокопоставленными лицами. По нашей информации, в феврале они снова будут отправлены туда с большой делегацией. Опять же без нашего согласия», — посетовал тогда президент Азербайджана. Такой подход он назвал лицемерным и заявил, что «отправка такой миссии крайне нежелательна». «Это не укрепит безопасность; скорее, это подорвет формат переговоров с нами», — сказал Ильхам Алиев.

С ноября 2020 года в Армении и на территории непризнанного Карабаха размещена миротворческая миссия России, к которой в последнее время выдвигает претензии армянское правительство.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Евросоюз Армения Азербайджан Россия Нагорный Карабах
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