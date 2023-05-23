Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов

Во время прямого эфира Гладкова спросили, почему в Белгородской области «дырявая граница» и почему Минобороны не просят исправить ситуацию. Губернатор ответил, что у него больше вопросов к ведомству, чем у жителей

Из-за проникновения в Белгородскую область диверсантов, а также обстрелов территории региона у властей есть вопросы к Минобороны, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте», отвечая на вопросы жителей области.

Один из них задал вопрос, почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года и власти говорят, «что все под контролем», построена «засечная черта». «При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села», — сказал житель и напомнил также о постоянных обстрелах приграничных населенных пунктов области. «Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона, если у нас все плохо?»

«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил глава региона. Он назвал главной задачей силовых структур обеспечение безопасности жителей и отметил, что «из ошибок, которые были допущены», необходимо сделать выводы.

По данным источников РБК в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, атака ВСУ на Грайворонский городской округ области началась в 6 утра 22 мая. Сначала шел обстрел города Грайворон, затем было обстреляно близлежащее село Козинка, после туда зашла украинская бронетехника и пехота.

В 13:30 на территории приграничных районов области ввели сигнал «Граница», а в территориальных органах МВД России — сигнал «Крепость». В это же время начал заседание оперативный штаб области. В 14:10 он принял решение о введении в действие плана «Эдельвейс». Тем временем подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово.

В 16:30 Грайворон снова оказался под обстрелом. Около 18:00 в области ввели режим контртеррористической операции (КТО). После 19:00 ВСУ вытеснили из села Глотово в район Козинки. Жителей из данного района эвакуировали.

Утром 23 мая Гладков сообщил, что зачистка района продолжается, днем Минобороны объявило о разгроме диверсантов. Они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов, утверждает ведомство. Вечером режим КТО в области сняли.

По данным губернатора, в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель, еще одна женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Пострадали 13 человек.

Помимо проникновения диверсантов в Грайвороне, 22 мая шел массированный обстрел других районов области, — Шебекинского, Валуйского, Белгородского, Борисовского, указывал Гладков.