Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
Главный соперник Трампа объявит об участии в выборах в разговоре с Маском Политика, 23:46
Пентагон заявил, что следит за данными о технике США у диверсантов Политика, 23:35
Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов Политика, 23:15
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 23:10
В Хельсинки заявили о планах расторгнуть договор на постройку храма с РПЦ Политика, 23:06
Определились все пары четвертьфиналов на чемпионате мира по хоккею Спорт, 22:51
Израиль сменил посла в России Политика, 22:32
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Пентагон назвал профессиональным взаимодействие бомбардировщиков с Су-27 Политика, 22:14
Эксперты Третьяковки отказались отдавать РПЦ «Троицу» на Троицу Общество, 22:06
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине Политика, 21:45
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:40
Чешская Mero увеличит поставки по нефтепроводу TAL для замещения «Дружбы» Экономика, 21:37
РФС поддержал решение судьи назначить пенальти ЦСКА в игре со «Спартаком» Спорт, 21:31
В Photoshop появился понимающий текстовые команды искусственный интеллект Экономика инноваций, 21:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов

Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за диверсантов и обстрелов
Во время прямого эфира Гладкова спросили, почему в Белгородской области «дырявая граница» и почему Минобороны не просят исправить ситуацию. Губернатор ответил, что у него больше вопросов к ведомству, чем у жителей

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Из-за проникновения в Белгородскую область диверсантов, а также обстрелов территории региона у властей есть вопросы к Минобороны, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте», отвечая на вопросы жителей области.

Один из них задал вопрос, почему в регионе «дырявая граница», хотя спецоперация идет уже полтора года и власти говорят, «что все под контролем», построена «засечная черта». «При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села», — сказал житель и напомнил также о постоянных обстрелах приграничных населенных пунктов области. «Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона, если у нас все плохо?»

«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил глава региона. Он назвал главной задачей силовых структур обеспечение безопасности жителей и отметил, что «из ошибок, которые были допущены», необходимо сделать выводы.

По данным источников РБК в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, атака ВСУ на Грайворонский городской округ области началась в 6 утра 22 мая. Сначала шел обстрел города Грайворон, затем было обстреляно близлежащее село Козинка, после туда зашла украинская бронетехника и пехота.

В 13:30 на территории приграничных районов области ввели сигнал «Граница», а в территориальных органах МВД России — сигнал «Крепость». В это же время начал заседание оперативный штаб области. В 14:10 он принял решение о введении в действие плана «Эдельвейс». Тем временем подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово.

Читайте на РБК Pro
Бесконфликтность — не повод для гордости: как отстоять интересы в бизнесе
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Надо ли вам платить налог на прибыль иностранного контрагента
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist

В 16:30 Грайворон снова оказался под обстрелом. Около 18:00 в области ввели режим контртеррористической операции (КТО). После 19:00 ВСУ вытеснили из села Глотово в район Козинки. Жителей из данного района эвакуировали.

Утром 23 мая Гладков сообщил, что зачистка района продолжается, днем Минобороны объявило о разгроме диверсантов. Они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов, утверждает ведомство. Вечером режим КТО в области сняли.

По данным губернатора, в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель, еще одна женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Пострадали 13 человек.

Помимо проникновения диверсантов в Грайвороне, 22 мая шел массированный обстрел других районов области, — Шебекинского, Валуйского, Белгородского, Борисовского, указывал Гладков.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область диверсанты обстрелы Вячеслав Гладков Минобороны
Материалы по теме
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Политика
Из белгородского села после атаки диверсантов вывезли еще одну раненую
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения диверсантов в Белгородской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter