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В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Власти отменили режим контртеррористической операции в Белгородской области
В Белгородской области отменен правовой режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Его ввели накануне после того, как украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась в несколько сел в области. Днем 23 мая Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов.
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