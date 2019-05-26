Тегеран стремится выстроить сбалансированные отношения со всеми своими соседями по Персидскому заливу. В связи с этим им он предложил подписать соглашение о ненападении, рассказал глава иранского МИД

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Pavel Golovkin / AP)

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи в Багдаде с иракским министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya.

Деталей об этом соглашении глава ведомства не раскрыл. Свою речь на брифинге, по данным канала, он начал с того, что «действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности [ООН] о применении силы». Так глава иранского внешнеполитического министерства, поясняет Al Arabiya, отозвался о планах Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска.

Тегеран, отметил также на брифинге Зариф, «хочет строить сбалансированные отношения со всеми государствами Персидского залива». «Несмотря на все сообщения и доказательства, подтверждающие финансирование и поддержку Ираном хуситов, которые неоднократно поражали объекты в Саудовской Аравии <...>, мы предложили [подписать] пакт о ненападении с соседними странами Персидского залива», — заявил министр.

В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув однако, что в то же время Иран будет «решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной».

Страны Европы на пресс-конференции Зариф также призвал «выполнить свои обязательства» в рамках ядерной сделки. Эти государства, уверен глава иранского МИД, «должны сделать больше для поддержания ядерного соглашения». «Разговоров недостаточно», — заверил Зариф. От европейцев он потребовал практических действий. Сам Тегеран, подчеркнул министр, этого договора еще не нарушал.