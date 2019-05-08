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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Франция после санкций Трампа заявила о готовности сотрудничать с Ираном
Париж обеспокоен частичным отказом Тегерана от ядерной сделки. Иран он предостерег от эскалации ситуации, отметив вместе с этим свою готовность обеспечить полное соблюдение соглашения и открытость финансовых каналов и экспорта
Здание МИД Франции (Фото: Francois Mori / AP)

После того, как президент США Дональд Трамп ввел против Ирана санкции за его частичный отказ соблюдать условия ядерной сделки, Франция заявила о своей решимости обеспечить не только полное соблюдение ядерного соглашения, но и сохранение иранских финансовых и экспортных каналов. Об этом со ссылкой на заявление заместителя официального представителя МИД страны Оливье Говена сообщает Reuters.

О том, что Париж «обеспокоен» отказом Ирана от ядерного договора и предостерегает его от эскалации ситуации, в своем Twitter также пишет AFP. Спикера агентство не указывает.

Париж, приводит в свою очередь слова Говена Reuters, «стремится к тому, чтобы [ядерное] соглашение, ключевое для международной безопасности и международного режима нераспространения [ядерного оружия], было полностью выполнено». «Важно избегать любых действий, которые могут помешать выполнению обязательств [сделки] сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении», — добавил он.

При этом Франция, указывает агентство, по словам замглавы МИД страны, полна решимости обеспечить полное выполнение ядерной сделки и сохранение финансовых и экспортных каналов Ирана. Сейчас Париж, указал собеседник Reuters, находится в тесном контакте с остальными сторонами соглашения (в основном европейскими) для рассмотрения заявлений Ирана.

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Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном

При этом министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли ранее 8 мая в интервью BFM TV не исключила европейских санкций против Ирана после его частичного отказа соблюдать сделку. Париж, отметила глава ведомства, хочет сохранить это соглашение, и Иран, если не станет выполнять свою часть сделки, может столкнуться с дополнительными ограничениями.

О частичном отказе от ядерного соглашения, участниками которого, помимо Ирана, являлись Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, Тегеран заявил ранее 8 мая. Подобный шаг там объяснили тем, что страны — участницы договора не предприняли конкретных шагов, чтобы «компенсировать [ущерб от] санкций США», из-за чего Иран не видит иного выхода, кроме как «сократить свои обязательства».

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Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

Реагируя на это, Трамп решил ввести против Тегерана новые ограничения. Эти меры затронут производство стали, алюминия, меди и железа в Иране.

Ядерная сделка, о которой идет речь, была заключена в 2015 году. Согласно ей, Тегеран должен был ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену санкций. Однако действующий президент США неоднократно утверждал, что Тегеран эти условия нарушает (в Международном агентстве по атомной энергии эти данные не подтверждали). 8 мая прошлого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения. В ноябре Вашингтон возобновил прежние ограничительные меры, которые действовали в отношении Ирана до этого договора. В России, Германии, Китае, Великобритании и Франции действий США не одобрили. Остальные страны-участницы сделки выразили готовность ее сохранить.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Франция, Иран, Вашингтон, Дональд Трамп
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Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки
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