Франция после санкций Трампа заявила о готовности сотрудничать с Ираном

Франция после санкций Трампа заявила о готовности сотрудничать с Ираном

Париж обеспокоен частичным отказом Тегерана от ядерной сделки. Иран он предостерег от эскалации ситуации, отметив вместе с этим свою готовность обеспечить полное соблюдение соглашения и открытость финансовых каналов и экспорта

Здание МИД Франции (Фото: Francois Mori / AP)

После того, как президент США Дональд Трамп ввел против Ирана санкции за его частичный отказ соблюдать условия ядерной сделки, Франция заявила о своей решимости обеспечить не только полное соблюдение ядерного соглашения, но и сохранение иранских финансовых и экспортных каналов. Об этом со ссылкой на заявление заместителя официального представителя МИД страны Оливье Говена сообщает Reuters.

О том, что Париж «обеспокоен» отказом Ирана от ядерного договора и предостерегает его от эскалации ситуации, в своем Twitter также пишет AFP. Спикера агентство не указывает.

Париж, приводит в свою очередь слова Говена Reuters, «стремится к тому, чтобы [ядерное] соглашение, ключевое для международной безопасности и международного режима нераспространения [ядерного оружия], было полностью выполнено». «Важно избегать любых действий, которые могут помешать выполнению обязательств [сделки] сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении», — добавил он.

При этом Франция, указывает агентство, по словам замглавы МИД страны, полна решимости обеспечить полное выполнение ядерной сделки и сохранение финансовых и экспортных каналов Ирана. Сейчас Париж, указал собеседник Reuters, находится в тесном контакте с остальными сторонами соглашения (в основном европейскими) для рассмотрения заявлений Ирана.