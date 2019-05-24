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Amazon $2 200 (+20,56%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Ранее и.о. главы Пентагона заявил, что США могут пойти на такой шаг для защиты своих сил на фоне напряженности в отношениях с Ираном
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.

Увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп. «Мы хотим получить защиту», — сказал президент США, пишет The Hill.

О том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных, Reuters и Associated Press писали со ссылкой на источники 23 мая. При этом, собеседники AP утверждали, что речь идет о 10 тыс. военнослужащих.

Позже исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что власти изучают возможность отправки дополнительных войск. Он опроверг данные о 10 тыс. солдат, но не назвал число военных, которых отправят на Ближний Восток.

Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам и пригрозил Ирану «великой силой»

В 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном и ввели против Тегерана санкции. Спустя год Иран отказался выполнить ряд обязательств по ядерной сделке. Источник агентства ISNA говорил, что власти готовятся возобновить обогащение урана и производство тяжелой воды.

США в мае уже отправили на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн», а также дополнительную группу бомбардировщиков из-за «серьезной угрозы» со стороны иранской армии. Источники Reuters также заявили о планах Вашингтона направить в регион дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Командующий ВКС иранского Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, комментируя переброску авианосца, заявил, что Иран «ударит в голову» США, если «американцы сделают ход».

Трамп же говорил, что готов к переговорам с Ираном, если Тегеран пойдет на диалог. В случае же агрессии со стороны Исламской Республики, американская сторона ответит с «великой силой», добавил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Ближний Восток
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