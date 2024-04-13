В Китае опровергли данные Reuters о поставке вооружений в Россию

Посольство КНР в США: Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине

Накануне Reuters сообщило, что Китай помогает Москве в конфликте на Украине, предоставляя ей беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и станки. В КНР эти данные опровергли. Москва ранее также исключала такие поставки

Фото: Chen Wen / China News Service / VCG / ТАСС

Китай не поставляет вооружения ни одной из сторон украинского конфликта, заявил ТАСС официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя данные Reuters о том, что Китай якобы помогает России наращивать военную мощь.

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявил представитель китайской дипмиссии.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на данные высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Китай поддерживает военные усилия России на Украине, предоставляя Москве беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и станки для производства оружия.

По данным источников агентства, президент США Джо Байден поднял этот вопрос в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином 2 апреля. Также эта тему США обсуждали со своими союзниками по НАТО. Как отмечает Reuters, в настоящее время Москва проводит «самое амбициозное оборонное расширение со времен Советского Союза и в более быстрые сроки, чем мы считали возможным на ранних этапах этого конфликта».

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин поставляет Москве вооружения. Госсекретарь США Энтони Блинкен указывал, что «если сведения о поставках подтвердятся, то это может создать серьезную проблему для нас и наших отношений». Он также уточнял: под оружием США имеют в виду широкий спектр военных поставок — от боеприпасов до самого оружия.

В попавших в Сеть в начале апреля секретных документах американской разведки также говорилось об одобрении Пекином поставок летального оружия Москве, писала The Washington Post. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую технику.

Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Там назвали данные о помощи Пекина Москве «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны.