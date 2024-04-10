ТАСС: Россия и Украина запросили заседание МАГАТЭ из-за ситуации на ЗАЭС

Россия и Украина запросили заседание по ситуации на ЗАЭС

Россия и Украина запросили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провести сессию Совета управляющих после удара по Запорожской АЭС, сообщили в агентстве.

«Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии», — цитирует ТАСС заявление организации.

Уточняется, что заседание откроется в 16:00 мск 11 апреля.

Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской атомной станции сообщила об атаке ВСУ на купол шестого энергоблока. За два часа до этого на ЗАЭС рассказали об атаке двух украинских дронов-камикадзе. Позднее «Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по ЗАЭС и прямой угрозе безопасности атомной электростанции.

«Воскресные удары беспилотников сигнализировали о новой серьезной угрозе безопасности станции, поскольку впервые с ноября 2022 года ЗАЭС стала прямой мишенью военных действий», — сообщили в МАГАТЭ. В организации также заявили об угрозе ядерной аварии.

9 апреля украинский беспилотник атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра станции, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Международное агентство по атомной энергии написало в соцсети Х, что специалистов организации проинформировали о нападении.