Россия и Украина запросили заседание по ситуации на ЗАЭС
Россия и Украина запросили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провести сессию Совета управляющих после удара по Запорожской АЭС, сообщили в агентстве.
«Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии», — цитирует ТАСС заявление организации.
Уточняется, что заседание откроется в 16:00 мск 11 апреля.
Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской атомной станции сообщила об атаке ВСУ на купол шестого энергоблока. За два часа до этого на ЗАЭС рассказали об атаке двух украинских дронов-камикадзе. Позднее «Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе по ЗАЭС и прямой угрозе безопасности атомной электростанции.
«Воскресные удары беспилотников сигнализировали о новой серьезной угрозе безопасности станции, поскольку впервые с ноября 2022 года ЗАЭС стала прямой мишенью военных действий», — сообщили в МАГАТЭ. В организации также заявили об угрозе ядерной аварии.
9 апреля украинский беспилотник атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра станции, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Международное агентство по атомной энергии написало в соцсети Х, что специалистов организации проинформировали о нападении.