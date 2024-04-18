 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На ЗАЭС сообщили, что дрон атаковал тренажерный центр станции

ЗАЭС: ВСУ атаковали тренажерный центр станции, дрон нейтрализован
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали тренажерный центр ЗАЭС. В результате удара никто не пострадал, разрушений на объекте нет. В последний раз учебно-тренировочный центр подвергся атаке 9 апреля
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

Беспилотник Вооруженных силы Украины атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.

По ее словам, украинский дрон был нейтрализован над крышей корпуса «Г» учебно-тренировочного центра (УТЦ). В нем располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, согласно данным ЗАЭС.

Разрушений на объекте нет, никто не пострадал.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут уведомлены о попытке украинских сил ударить по атомной станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В пресс-службе атомной станции напомнили, что в последний раз тренажерный центр подвергся удару 9 апреля.

ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья в мире. Она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт.

Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. Осенью того же года Запорожская область присоединилась к России по итогам проведенного там референдума. После президент Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность государства.

Сейчас все реакторы на электростанции остановлены. На объекте все еще остаются десятки тонн радиоактивного материала.

Постпред обвинил Украину в попытке «перевести стрелки» в атаках на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация и МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на ЗАЭС.

7 апреля МАГАТЭ сообщило о повреждении оболочки реактора атомной станции впервые с ноября 2022 года. Это произошло после атаки дронов. Инспекторы организации отметили, что зафиксировали по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС. «Повреждения на энергоблоке № 6 не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент», — добавили в МАГАТЭ.

После этой атаки МИД России обвинил Украину в нанесении удара и создании опасной ситуации на ядерном объекте.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
ВСУ Запорожская АЭС атака
Материалы по теме
В ООН заявили об отсутствии возможности найти виновных в атаках на ЗАЭС
Политика
На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара
Политика
Перевод энергоблока ЗАЭС в «холодный останов» прошел штатно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Названы города России с самой дорогой и дешевой коммуналкой в 2024 году Недвижимость, 13:44
Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян Политика, 13:41
Как оценить эффективность складской логистики — 6 показателей Pro, 13:39
Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции Политика, 13:35
Росздравнадзор проверит частного нейрохирурга после данных о пострадавших Общество, 13:33
Западный инвестор онлайн-казино на Украине пожаловался на вымогательство Бизнес, 13:33
МИД заявил об ожидании от Армении разъяснений по соглашениям с США и ЕС Политика, 13:26
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Новый Булычев: каким получился фильм «Сто лет тому вперед» Life, 13:10
Как новый сервис Chat&Sign меняет бизнес-процессы российских компаний Отрасли, 13:10
L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы Спорт, 13:07
Зачем CEO Starbucks на три часа закрыл 7 тыс. кофеен по всему миру Pro, 13:06
Названы районы Москвы, где больше всего квартир с пятью и более комнатами Недвижимость, 13:04
В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре Общество, 13:00
Почти 500 нефтескважин Казахстана остановили работу из-за паводка Экономика, 12:58