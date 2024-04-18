На ЗАЭС сообщили, что дрон атаковал тренажерный центр станции
Беспилотник Вооруженных силы Украины атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем телеграм-канале.
По ее словам, украинский дрон был нейтрализован над крышей корпуса «Г» учебно-тренировочного центра (УТЦ). В нем располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, согласно данным ЗАЭС.
Разрушений на объекте нет, никто не пострадал.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут уведомлены о попытке украинских сил ударить по атомной станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В пресс-службе атомной станции напомнили, что в последний раз тренажерный центр подвергся удару 9 апреля.
ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья в мире. Она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт.
Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. Осенью того же года Запорожская область присоединилась к России по итогам проведенного там референдума. После президент Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность государства.
Сейчас все реакторы на электростанции остановлены. На объекте все еще остаются десятки тонн радиоактивного материала.
Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация и МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на ЗАЭС.
7 апреля МАГАТЭ сообщило о повреждении оболочки реактора атомной станции впервые с ноября 2022 года. Это произошло после атаки дронов. Инспекторы организации отметили, что зафиксировали по меньшей мере три прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС. «Повреждения на энергоблоке № 6 не поставили под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент», — добавили в МАГАТЭ.
После этой атаки МИД России обвинил Украину в нанесении удара и создании опасной ситуации на ядерном объекте.
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