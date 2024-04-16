Гросси сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину в скором времени. Об этом он сообщил журналистам после заседания Совета Безопасности ООН.
Журналистка спросила Гросси, поедет ли он на Украину в ближайшее время.
«Да, нам нужно на Украину и в Россию. <...> Мы обязаны держать эти каналы коммуникации открытыми», — ответил глава МАГАТЭ.
Кроме того, Гросси подтвердил, что на ЗАЭС не хранятся тяжелые вооружения. «Наши специалисты пока такого не видели», — отметил он.
В мае 2023 года Гросси предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС:
- Запрет на ведение огня с территории и в сторону станции, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
- Отказ от использования ЗАЭС как склада или базы для тяжелого вооружения и места дислокации военных;
- Избежание создания риска для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
- Защита от атак и актов саботажа на системы и структуры обеспечения безопасности станции;
- Отказ от действий, подрывающих эти принципы.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.
Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. За последние дни станцию несколько раз атаковали дроны ВСУ.
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