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Военная операция на Украине ,  
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Гросси сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину в скором времени. Об этом он сообщил журналистам после заседания Совета Безопасности ООН.

Журналистка спросила Гросси, поедет ли он на Украину в ближайшее время.

«Да, нам нужно на Украину и в Россию. <...> Мы обязаны держать эти каналы коммуникации открытыми», — ответил глава МАГАТЭ.

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Кроме того, Гросси подтвердил, что на ЗАЭС не хранятся тяжелые вооружения. «Наши специалисты пока такого не видели», — отметил он.

В мае 2023 года Гросси предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС:

  1. Запрет на ведение огня с территории и в сторону станции, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива;
  2. Отказ от использования ЗАЭС как склада или базы для тяжелого вооружения и места дислокации военных;
  3. Избежание создания риска для нарушения внешнего электроснабжения АЭС;
  4. Защита от атак и актов саботажа на системы и структуры обеспечения безопасности станции;
  5. Отказ от действий, подрывающих эти принципы.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Объект находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. После присоединения Запорожской области к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства.

Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. За последние дни станцию несколько раз атаковали дроны ВСУ.

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Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС тяжелое вооружение
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