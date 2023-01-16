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«Известия» узнали о плане ЕС ввести санкции против патриарха и «Росатома»

«Известия»: ЕС может включить в 10-й пакет санкций патриарха Кирилла, алмазы и «Росатом»
Ранее о том, что ЕС может включить в 10-й пакет санкций против России ядерную отрасль, в том числе «Росатом», сообщал Reuters. Как рассказали «Известиям» депутаты ЕП, также обсуждаются санкции против патриарха и экспорта алмазов
Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС
Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС

В рамках десятого пакета ЕС обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла, «Росатома», экспорта алмазов, а также снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных политиков в Европарламенте (ЕП).

Как рассказал газете депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек, шведское председательство в Совете ЕС «ясно дало понять», что хочет быстро продвигаться вперед с принятием новых мер, хотя согласовать их становится все труднее. «Самое конкретное предложение сейчас на столе — это снижение потолка цен на российскую нефть (ранее он был согласован на уровне $60 за барр. — РБК). Также ведутся переговоры о введении санкций против российской государственной компании «Росатом», — отметил политик.

В то же время, по его словам, еще неизвестно, найдут ли такие санкции поддержку у остальных стран-членов ЕС. «У Венгрии давние партнерские отношения с Россией в атомной отрасли, поэтому она может заблокировать санкции в этой области», — отметил Бек.

Другой участник делегации ЕП, хорватский политик Иван Вилибор Синчич, подтвердил «Известиям», что в ЕС обсуждаются санкции против «Росатома», а также ограничения на экспорт российских алмазов. «Варшава и другие страны — члены ЕС уже активно работают над новыми санкциями против Москвы. Европарламент ожидает получить проект мер в феврале. Однако я ожидаю, что Будапешт может выразить сопротивление и это немного задержит принятие санкций», — добавил евродепутат.

Ранее о том, что Евросоюз рассматривает санкции против ядерного сектора России, в том числе компании «Росатом», сообщалReuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, новые ограничения лоббируют Польша и Литва. Кроме этого, собеседники агентства рассказали, что «ястребы ЕС» намерены предложить запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT. Новый пакет санкций ЕС может ввести уже 24 февраля, отмечает Reuters.

Последний раз санкции против России Евросоюз вводил 16 декабря. Тогда под ограничения попали 200 человек и организаций, включая трех вице-премьеров правительства и девять министров, а также ВГТРК, АНО «ТВ-новости» (телеканал RT) и ряд российских оборонно-промышленных предприятий. Кроме этого, ЕС расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых» технологий, добавив в список двигатели возвратно-поступательного действия, роторные двигатели внутреннего сгорания и электрические двигатели.

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Также с 5 декабря начал действовать потолок цен на поставки нефти из России. Предельная цена установлена в размере $60, ее одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. Кроме того, с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля 2023 года будет введено эмбарго на российские нефтепродукты.

Российские власти в ответ на международные санкции запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», соответствующий указ 27 декабря подписал президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак ранее выражал уверенность, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям. Тем не менее он также допускал, что из-за санкций в России может сократиться добыча нефти.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Росатом патриарх Кирилл алмазы ЕС Военная операция на Украине
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