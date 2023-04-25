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Глава МИД Польши назвал возможные сроки согласования 11-го пакета санкций

Глава МИД Польши Рау: ЕС может согласовать 11-й пакет санкций против России не раньше мая

ЕС может согласовать 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, его словам приводит Polskie Radio 24.

«Конечно, это все еще в стадии обсуждения. Полагаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем во второй половине мая», — сказал Рау.

Агентство Reuters сообщало, что Варшава предложила ЕК полностью прекратить поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», запретить импорт российских алмазов и ввести санкции против ядерной энергетики России. По данным агентства, Германия и Литва поддерживают ограничения в отношении ядерной энергетики, в то время как Венгрия и Франция возражают против них. Бельгия не согласна с запретом на импорт российских алмазов. Кроме того, Польша, Эстония, Латвия и Литва настаивают на отключении Газпромбанка от межбанковской системы SWIFT.

В середине апреля в Еврокомиссии сообщили о подготовке нового пакета санкций против Москвы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен называла целью «закрытие лазеек» для обхода уже введенных ограничений.

ЕС исчерпал возможности санкций, которые могли бы причинить России боль, отметил глава Минфина Антон Силуанов. «Как они говорят, «мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России», — сказал министр. Москва неоднократно критиковала санкционную политику Запада.

Теги
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