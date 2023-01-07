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Патриарх Кирилл связал конфликты в мире с уходом людей от веры

Патриарх Кирилл: самые страшные конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры
Фото: Сергей Власов/Пресс-служба Московского патриархата
Фото: Сергей Власов/Пресс-служба Московского патриархата

Самые ожесточенные конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в рождественскую ночь в московском храме Христа Спасителя. Трансляцию богослужения вел РБК.

«Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты, преодолевать их», — сказал патриарх и призвал верующих просить Бога о мире во всем мире.

В ходе проповеди после литургии в Рождественский сочельник патриарх Кирилл назвал выбор пути без веры опасным. По его словам, «люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом», которые кажутся жизнеспособными. «Но сколько же таких [идей] было за всю историю, и все они ушли в небытие! А вера во Христа родившегося, во Младенца Вифлеемского пребывает на протяжении двух тысяч лет», — подчеркнул патриарх.

В пасхальном обращении к верующим в 2022 году Кирилл призывал молиться за торжество мира. «Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой», — говорил он.

В начале марта после литургии в храме Христа Спасителя глава РПЦ заявил, что люди должны молиться, чтобы народы, живущие на землях исторической Руси, всегда опознавали друг в друге братьев и сестер. «Чтобы никогда не разрушалась система общих ценностей, чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого», — сказал Кирилл.

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