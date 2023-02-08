В РПЦ назвали домыслами данные о связях патриарха Кирилла с КГБ
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал статью швейцарских журналистов о патриархе Кирилле «политически мотивированными домыслами».
«Мы считаем эту публикацию политически мотивированными домыслами, написанными со слов бывшего журналиста «Московского комсомольца» Сергея Бычкова», — ответил Кипшидзе на вопрос РБК.
Ранее Sonntagszeitung со ссылкой на рассекреченные документы федеральной полиции Швейцарии, интервью и публикации сообщила, что патриарх Кирилл во время работы в Женеве в 1970-х годах во Всемирном совете церквей был агентом КГБ под псевдонимом «Михайлов». По данным издания, он должен был собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.
В статье в Sonntagszeitung есть слова Бычкова: «Кирилл всегда стремился соответствовать политике правительства. И особенно сегодня, когда поддержка Церкви так важна для государства».
Издание также ссылается на архив Федеральной полиции Швейцарии. В заведенной на патриарха Кирилла карточке говорится, что он работал на КГБ.
Имя патриарха Кирилла в миру — Владимир Гундяев. В 1971 году он был возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.