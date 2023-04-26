Командующий силами спецопераций ВСУ назвал сложной обстановку в Бахмуте

Командующий силами спецопераций ВСУ приехал в Бахмут и назвал сложной обстановку в городе

Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Бахмуте. Несмотря на это, говорил Владимир Зеленский, украинские войска не могут оставить город. Минобороны России накануне заявило о пресечении попыток ВСУ перебросить туда резервы

Виктор Хоренко (Фото: ukr_sof / Telegram)

Командующий силами специальных операций (ССО) ВСУ Виктор Хоренко приехал в Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает пресс-служба ССО в Telegram.

Он ознакомился с ситуацией в городе и пообщался с военными. Хоренко оценил обстановку в Бахмуте как сложную, но заявил, что украинские войска «знают, что нужно делать и как действовать в текущих условиях».

Хоренко уже приезжал в город в начале марта и проверял работу подразделений ССО. В том же месяце позиции военнослужащих ВСУ под Бахмутом посещал президент Украины Владимир Зеленский. Несколько раз в городе был и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Украинская сторона не раз говорила о тяжелой ситуации в Бахмуте. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в середине апреля заявил, что «непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои». На прошлой неделе замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские войска продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения в Бахмуте.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной окраин, а штурмовые отряды (такую формулировку ведомство до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») берут под контроль по два-три квартала. По данным министерства, боевые действия сейчас идут в западной части города. Накануне Минобороны заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в Бахмут.

Министр Сергей Шойгу говорил, что взятие этого важного узла украинских войск в Донбассе позволит российским военным продолжить наступательные действия «вглубь обороны ВСУ».