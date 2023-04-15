В ВСУ сообщили о беспрецедентных боях в Бахмуте

В Бахмуте (российское название — Артемовск) идут беспрецедентные ожесточенные бои, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои», — сказал Череватый.

В конце марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины признали «частичный успех» российских войск при штурме Бахмута. Президент Владимир Зеленский не раз отмечал, что в городе наблюдается очень сложная обстановка. В случае «еще более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения», будут приняты «правильные решения», говорил он в начале апреля.

2 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «юридическом взятии» Бахмута, над городской администрацией был поднят российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском, погибшем при взрыве в баре Санкт-Петербурга, а также знамя ЧВК.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 10 апреля заявлял, что российские войска заняли более 75% территории города. Пригожин утверждал, что под контролем находится более 80%.

На этой неделе Минобороны России сообщало, что штурмовые отряды ЧВК взяли под контроль три городских квартала близ Артемовска, а позднее — еще два квартала на южной и северной окраинах города.