Минобороны заявило о блокировке Артемовска с севера и юга

Штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске три квартала, ВДВ блокируют его с севера и юга, восточная часть города находится под контролем России

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Артемовск (укр. Бахмут) с северной и южной окраин, заявило Минобороны в сводке в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, штурмовые отряды (такую формулировку Минобороны до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») взяли под контроль три квартала на северо-западе, юго-западе и в центре города. Поддержку этим отрядам оказывали авиация и артиллерия южной группировки войск. Украинские силы пытались контратаковать штурмовиков в северо-западной и центральной частях города, эти попытки были отбиты.

На донецком направлении, к которому относят и Артемовск, потери Киева составили до 380 военнослужащих, также уничтожены один танк, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и другая техника.

В последние дни Минобороны сообщает о взятии под контроль по несколько кварталов Артемовска. Бои в черте города идут с января, зимой были взяты под контроль многие населенные пункты, прилегающие к городу с севера, востока и юга, например, город Соледар.

8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов компании находится восточная часть Артемовска. Позднее в прошлом месяце под контроль сил ЧВК перешли еще несколько окрестных сел, например, Зализнянское и Дубово-Василевка.

19 апреля советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска контролируют «около 90% территории» Артемовска, кроме того, все дороги, ведущие туда, контролирует российская артиллерия.

Украинская сторона не раз говорила о тяжелой ситуации в Бахмуте. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в середине апреля заявил, что «непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои».