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Минобороны сообщило о пресечении попыток ВСУ перебросить силы к Бахмуту

Минобороны России сообщило о пресеченных попытках ВСУ перебросить силы к Артемовску
На западе Артемовска продолжаются бои, там действуют «штурмовые отряды». ВДВ и авиация оказывают им поддержку и не позволяют ВСУ перебросить резервы в город, сообщило Минобороны
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в Артемовск (Бахмут) в ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки у Артемовска артиллерия выполнила 62 огневые задачи, самолеты вылетали на задания десять раз. Потери ВСУ за сутки на этом направлении ведомство оценило в размере до 360 человек.

Минобороны отметило, что боевые действия сейчас идут в западной части города. Ранее ведомство сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин, а штурмовые отряды (такую формулировку Минобороны до этого использовало в отношении ЧВК «Вагнер») берут под контроль по два-три квартала.

Накануне, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для украинских военных в Бахмуте складывается сложная ситуация, но они не намерены отступать. По словам главы государства, если Украина оставит город, это позволит России «расширить фронт» и пойти на Славянск и Краматорск.

В то же время испанское издание El Mundo со ссылкой на военный источник, осведомленный о передвижениях на фронте, сообщило, что Киев оставил в Бахмуте «только войска прикрытия» — две «хорошие бригады», остальные уже ушли из города.

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