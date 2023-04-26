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Подоляк заявил о праве Украины «уничтожить все» в Крыму и Донбассе

Советник Подоляк: Украина вправе «уничтожить все» в Крыму и Донбассе
WP выяснила, что Киев планировал атаковать Москву к годовщине начала боев. Подоляк заявил, что в Крыму есть цели важнее, удары по которым гарантируются международным правом. Москва обещала, что при атаках «запылает вся Украина»
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина сейчас зависит от сотрудничества с западными партнерами по поставкам оружия и выборе целей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Для нас другие приоритетные цели <…> Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Так он прокомментировал статью The Washington Post о планах разведки Украины нанести удары по Москве и Новороссийску в годовщину начала полномасштабных боев — 24 февраля 2023 года. Журналисты обнаружили в слитых документах американской разведки сведения о поручении главы украинской разведки Кирилла Буданова «готовиться к массированным ударам 24 февраля <...> всем, что было» у ведомства. За два дня до атаки ее перенесли по просьбе США, следовало из материалов.

Советник днем ранее уже опровергал содержание статьи, назвав ее конспирологией и «странной медиасенсацией». По словам Подоляка, такая «одноразовая акция» не переломила бы ход боевых действий и не сняла бы вопрос о получении Украиной большего количества оружия. Но у таких статей есть и «катастрофическая» особенность — они формируют у западной аудитории мнение об Украине как об инфантильном государстве, которому нельзя доверять серьезное вооружение, добавил он.

Подоляк в марте говорил, что Киев ведет военные действия с целью «деоккупации своих территорий» и украинские войска не бьют по территории России, — в Кремле этому утверждению не поверили. В ответ на угрозы Киева нанести удары там отметили, что «это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности».

Президент Владимир Путин говорил, что намерен защищать территорию страны «всеми имеющимися у нас силами и средствами». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев утверждал, что за ударами ВСУ по Крыму или «вглубь» России последует «быстрый, жесткий и убедительный» ответ. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия <...>. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — подчеркивал он

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«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — говорил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Донбасс Михаил Подоляк Украина Запорожская область Херсонская область
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