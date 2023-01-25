Кремль увидел в угрозах Киева подтверждение верного курса Москвы
России необходимо оградить себя от опасности, которая исходит от «киевского режима» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
«Мы вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима, к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с (Дарьей) Дугиной в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности», — сказал Песков журналистам.
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