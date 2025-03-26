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Военная операция на Украине ,  
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Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при подготовке репортажа из Белгородской области. Ей было 35 лет. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

В Белгородской области съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине. Погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен, сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На «Первом канале» с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО», — сообщил телеканал.

Последняя публикация в телеграм-канале Прокофьевой датирована 25 марта. «Где-то на границе со страной 404…», — написала журналистка и прикрепила свою фотографию. 2 и 9 марта на «Первом канале» выходили репортажи Прокофьевой из приграничья Курской области.

Первыми о гибели Прокофьевой сообщили военкоры Александр Сладков и Владимир Романов в телеграм-каналах. Романов уточнил, что корреспондент работала в Демидовке Краснояружского района.

В Минобороны России 18 марта сообщили, что в течение суток ВСУ осуществили пять атак в Белгородской области и попытались вклиниться вглубь российской территории, но все попытки были пресечены. На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома.

24 марта в Минобороны сообщили, что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России. 25 марта Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе все еще напряженная.

24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего при атаке погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ.

В тот же день в больницу обратился корреспондент агентства ТАСС Михаил Скуратов, который работал в Суджанском районе. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени в результате атаки по одному из сел приграничья.

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. В ООН неоднократно заявляли, что любые атаки на сотрудников СМИ недопустимы.

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Милена Костерева
Военная операция на Украине журналисты Первый канал Белгородская область
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