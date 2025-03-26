Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла при подготовке репортажа из Белгородской области. Ей было 35 лет. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков

Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

В Белгородской области съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине. Погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен, сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

«Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня». На «Первом канале» с 2023 года, военный корреспондент, вела репортажи из зоны СВО», — сообщил телеканал.

Последняя публикация в телеграм-канале Прокофьевой датирована 25 марта. «Где-то на границе со страной 404…», — написала журналистка и прикрепила свою фотографию. 2 и 9 марта на «Первом канале» выходили репортажи Прокофьевой из приграничья Курской области.

Первыми о гибели Прокофьевой сообщили военкоры Александр Сладков и Владимир Романов в телеграм-каналах. Романов уточнил, что корреспондент работала в Демидовке Краснояружского района.

В Минобороны России 18 марта сообщили, что в течение суток ВСУ осуществили пять атак в Белгородской области и попытались вклиниться вглубь российской территории, но все попытки были пресечены. На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома.

24 марта в Минобороны сообщили, что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России. 25 марта Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе все еще напряженная.

24 марта в ЛНР в поселке Михайловка в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего при атаке погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ.

В тот же день в больницу обратился корреспондент агентства ТАСС Михаил Скуратов, который работал в Суджанском районе. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени в результате атаки по одному из сел приграничья.

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. В ООН неоднократно заявляли, что любые атаки на сотрудников СМИ недопустимы.