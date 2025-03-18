Минобороны связало пять атак ВСУ в Белгородской области с переговорами

В Минобороны указали на то, что попытки атак ВСУ пришлись на день переговоров лидеров России и США. В ведомстве считают, что так Киев пытался создать «негативный фон»

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В течение суток ВСУ предприняли пять атак в Белгородской области и попытались вклиниться вглубь российской территории, сообщили в Минобороны. Все атаки отражены, пересечения границы не допущено.

В атаках принимали участие до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники. В Минобороны особо отметили, что нападение было предпринято непосредственно перед переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона».

В результате ВСУ потеряли до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины, заявили в Минобороны.

По резервам ВСУ на прилегающей к границе территории Сумской области были нанесены 30 авиационных и ракетных ударов, «а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С», два удара тяжелыми огнеметными системами». Также Минобороны отчиталось о применении 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500.

«Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана», — заключили в Минобороны.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее вечером сообщал о сложной обстановке в Краснояружском районе. «Министерство обороны, погранслужба, «БАРС-Белгород», «Орлан» выполняют поставленные боевые задачи. Продолжаем, главное, заниматься обеспечением безопасности наших жителей», — говорил он.