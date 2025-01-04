В ООН осудили нападения на журналистов после гибели корреспондента «Известий»

В ООН отреагировали на гибель корреспондента «Известий» при атаке дрона

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против любых нападений на журналистов», — сказал Хак агентству, комментируя атаку дрона, при которой погиб внештатный корреспондент «Известий» и пострадали несколько других журналистов.

Ранее 4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в ДНР на трассе Донецк-Горловка. Еще пятеро журналистов получили ранения, среди них — сотрудники «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев.

На ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине обязательно поднимут этот вопрос, заявил «Известиям» первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. С тех пор погибли еще несколько репортеров.