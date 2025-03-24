Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений при попытке попасть на территорию России, сообщает Минобороны.
Среди уничтоженной техники — инженерная машина разграждения, боевая бронемашина, квадроциклы и багги (небольшой легкий автомобиль для езды по бездорожью), рассказали в ведомстве.
Все цели уничтожены группировкой войск «Север» с помощью FPV-дронов.
18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сложной обстановке в Краснояружском районе и об обстрелах. Он уточнил, что противника на территории региона нет. Минобороны в тот же день сообщило о пяти попытках ВСУ прорваться на российскую территорию в Белгородской области. Все атаки были отражены, добавили в ведомстве.
На следующий день въезд в Краснояружский район был закрыт. Гладков утром 24 марта говорил, что обстановка в муниципалитете остается сложной, поэтому жителям пока не следует возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.
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