Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARS

При ударе HIMARS в ЛНР всего погибли шесть человек, среди них корреспондент «Известий», оператор и водитель «Звезды». В Курской области ранение получил журналист ТАСС

Фото: Андрей Панов / VK Александр Сиркели (Фото: aleksandrsirkeli / VK) Фото: Александр Федорчак / VK

В зоне военной операции на Украине в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, сообщило СМИ в телеграм-канале.

«С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя HIMARS», — говорится в сообщении.

Следственный комитет уточнил, что журналисты, а также другие гражданские лица погибли в ЛНР в поселке Михайловка (Кременский муниципальный округ). Есть пострадавшие, среди них несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105, 144 и 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Глава ЛНР Леонид Пасечник указал, что всего погибли шесть человек, среди них три сотрудника федеральных СМИ. Ранен 14-летний подросток, у него осколочные ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Суджанском районе региона получил ранение корреспондент ТАСС. Агентство уточнило, что речь идет о Михаиле Скуратове.

Хинштейн сообщил, что журналист был травмирован во время атаки по одному из приграничных сел, у него минно-взрывная травма и осколочное ранение левой голени.