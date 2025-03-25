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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал напряженной обстановку в Краснояружском районе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В ночь на 25 марта обстановка в Краснояружском районе Белгородской области все еще была напряженной, по-прежнему нет доступа в местные села из-за прямой угрозы жизни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18 марта он также называл сложной обстановку в Краснояружском районе, местность обстреливали ВСУ. Гладков уточнил, что противника на территории региона нет.

Губернатор отметил, что за прошедшую ночь ситуация «существенно не изменилась». «Как прошла ночь [в Краснояружском районе]: напряженно, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей слушать местную власть и выполнять ее команды. Гладков рассказал, что в регионе выделили дополнительные продуктовые наборы, их выдают семьям, которые не проживают в пунктах временного размещения. Ранее раздали уже более тысячи таких наборов, отметил Гладков.

Гладков попросил жителей Краснояружского района временно покинуть дома
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В Минобороны России 18 марта сообщили, что в течение суток ВСУ осуществили пять атак в регионе и попытались вклиниться вглубь российской территории, но эти попытки были пресечены, все атаки отбиты.

На следующий день Гладков призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома. Он уточнил, что тем самым власти хотят заранее дать людям гарантию безопасности.

Позже, 24 марта, в Минобороны сообщили, что российские военные в белгородском приграничье уничтожили технику и личный состав украинских подразделений, которые пытались попасть на территорию России.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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