Гладков попросил жителей Краснояружского района временно покинуть дома

Губернатор назвал обстановку в этом районе сложной из-за обстрелов. Минобороны накануне заявило о пяти атаках и попытке ВСУ вклиниться вглубь российской территории. Она была пресечена, атаки отбиты, заверили там

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Краснояружского района временно покинуть свои дома. Об этом он написал в телеграм-канале. Губернатор в течение дня неоднократно предупреждал о ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах.

Гладков днем сообщил, что вернулся из Краснояружского района, где провел заседание штаба.

«Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни. Практика предыдущих ситуаций показывает: когда резко ухудшается обстановка и когда люди уже находятся под плотным огнем, мы ничего не можем сделать. Невозможно вывезти людей в безопасное место. Зачем отправлять самооборону, «БАРС-Белгород» на гибель, когда можно обезопасить заранее», — написал глава региона.

По его словам, предприятия, расположенные в непосредственной близости к границе, должны работать «в режиме выезда дежурных бригад». Крупные и средние предприятия также намерены обязать обзавестись бронированными автомобилями.

Гладков также рассказал, что вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым проехал по нескольким приграничным селам Краснояружского и Ракитянского районов и попытался убедить жителей в том, что «есть необходимость временно выехать в безопасное место». Те, по его словам, «обещали подумать».

«Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности», — подчеркнул он.

Оперштаб региона принял решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД на всех автодорогах, по которым возможен въезд на территорию Краснояружского муниципалитета, в целях недопущения въезда или прохода жителей до особого распоряжения. «Напомню, что если вы не выполняете данное решение, вы можете погибнуть», — заявил Гладков в обращении к жителям.

Также он поручил организовать патрулирование населённых пунктов района «для обеспечения общественного порядка и сохранности личного имущества граждан». Руководителям предприятий района поручено продолжать выплату зарплаты до 24 марта включительно работникам, независимо от их местонахождения и участия в рабочем процессе. Жителям района не будут выставлять платежки за ЖКХ за март, кроме платежей по счетчикам. Главе района поручили организовать по заявкам жителей ежедневное кормление домашних животных, оставшихся на территории района.

Накануне Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Краснояружского района и поселка Красная Яруга, а также еще ряда населенных пунктов. Обстановку в этом районе он назвал сложной, но заверил, что на территории области сил противника нет.

В Минобороны России позднее заявили, что в течение суток украинские силы предприняли пять атак в регионе и попытались вклиниться вглубь российской территории, но эти попытки были пресечены, все атаки отбиты. Ведомство связало атаки с телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с целью создания «негативного фона».