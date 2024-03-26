Лукашенко счел «полной дурью» данные о планах с Россией напасть на Запад

Лукашенко: заявления о планах России и Белоруссии напасть на Запад — это «дурь»

Лукашенко заявил, что белорусская сторона выстраивает линию обороны, а ее провоцируют — отправляют диверсантов в страну. Но Минск ни на кого нападать не намерен, сказал президент

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Заявления о планах Москвы и Минска напасть на Запад являются «полной дурью», сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».

«Мы сегодня приехали открыто, мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны, — заверил он.

«Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили», — сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на полигоне Пабраде в Литве сейчас сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии.

В конце февраля Комиссия Генштаба Вооруженных сил Белоруссии провела проверку органов управления территориальной обороны Минска.

Генерал-майор Виктор Гулевич объяснил проверки в армии учениями НАТО. «Это и учение «Драгун» с силами специальных операций на территории Польши, учение «Стойкий защитник», которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) является одним из самых крупномасштабных», — пояснял он.

Президент России Владимир Путин в декабре называл «чушью полной» утверждения американского президента Джо Байдена об угрозе нападения России на страны НАТО. По его словам, у Москвы нет территориальных претензий к странам альянса.

Лукашенко сегодня также упомянул о разговорах насчет размещения военных из Франции: «На украинском направлении 120 тыс. украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, — выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы».

Дискуссия о потенциальной отправке западных войск на Украину началась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже в конце февраля не исключил отправку военных на Украину в будущем. В середине марта он уже заявил, что Франции может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России.

Кремль предупреждал, что отправка западных военных на Украину сделает неизбежным прямой конфликт между НАТО и Россией. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — говорил чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ряд других западных государств исключили возможность отправки войск. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — заверил канцлер Германии Олаф Шольц. Свои войска отказались посылать США, Венгрия, Польша, Италия, а от НАТО аналогичное обещание дал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.