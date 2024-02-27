Генштаб Белоруссии решил проверить органы территориальной обороны Минска
Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии начала проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Проверка будет проводиться с 27 февраля по 1 марта.
«Цель проверки — оценка уровня подготовки территориальной обороны, эффективности работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству ее подготовкой, а также проводимой работы по вопросам организации народного ополчения столицы», — объяснили в ведомстве.
В июле 2023 года тренировки военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии проводили бойцы ЧВК «Вагнер».
Занятия проходили в Могилевской области, недалеко от города Осиповичи. Белорусских военных обучали навыкам тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Также военнообязанные приобретали знания по инженерной подготовке и тактической медицине, сообщало белорусское Минобороны.
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