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Политика ,  
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Генштаб Белоруссии решил проверить органы территориальной обороны Минска

Генштаб Белоруссии решил проверить органы территориальной обороны Минска
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии начала проверку органов управления территориальной обороны Минска, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Проверка будет проводиться с 27 февраля по 1 марта.

«Цель проверки — оценка уровня подготовки территориальной обороны, эффективности работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов по руководству ее подготовкой, а также проводимой работы по вопросам организации народного ополчения столицы», — объяснили в ведомстве.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

В июле 2023 года тренировки военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии проводили бойцы ЧВК «Вагнер».

Занятия проходили в Могилевской области, недалеко от города Осиповичи. Белорусских военных обучали навыкам тактической стрельбы и перемещения на поле боя. Также военнообязанные приобретали знания по инженерной подготовке и тактической медицине, сообщало белорусское Минобороны.

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