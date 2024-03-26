Лукашенко призвал открывать огонь на поражение при провокациях на границе
В армии Белоруссии началась проверка боевой готовности. Президент страны Александр Лукашенко прибыл в Ошмянский район Гродненской области, чтобы «ознакомиться с мероприятиями», сообщает БелТА.
«Во время проверки в том числе проводятся мероприятия по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников», — отмечает агентство.
Лукашенко поставил задачу при попытке нарушения государственной границы открывать огонь на поражение, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусским властям.
«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — сказал президент Белоруссии.
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