Лукашенко: никто не должен ни с кем церемониться при нарушении границы

Лукашенко призвал открывать огонь на поражение при провокациях на границе

Video

В армии Белоруссии началась проверка боевой готовности. Президент страны Александр Лукашенко прибыл в Ошмянский район Гродненской области, чтобы «ознакомиться с мероприятиями», сообщает БелТА.



«Во время проверки в том числе проводятся мероприятия по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников», — отмечает агентство.

Лукашенко поставил задачу при попытке нарушения государственной границы открывать огонь на поражение, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусским властям.

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — сказал президент Белоруссии.