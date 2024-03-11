В Минске проверки в армии объяснили учениями НАТО

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В Вооруженных силах Белоруссии уделяют большое внимание поддержанию высокого уровня мобилизационной готовности из-за обострения военно-политической обстановки. Об этом заявил первый заместитель белорусского Минобороны генерал-майор Виктор Гулевич, объясняя необходимость проведения проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Он отметил, что вблизи границ Белоруссии и на территории всей Европы проводятся крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО. «Это и учение «Драгун» с силами специальных операций на территории Польши, учение «Стойкий защитник», которое объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тысяч человек) является одним из самых крупномасштабных», — цитирует Гулевича Минобороны Белоруссии.

Генерал-майор рассказал, что в ходе проверки боеготовности белорусские воинские части и подразделения выведут в определенные районы, где будут проводиться учения и тренировки. В последующем будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 февраля заявил, что возле границ России и Белоруссии размещены около 32 тыс. военных НАТО, более 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. «Все это говорит о том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения», — сказал он.

Тогда же Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войне. «Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически», — подчеркнул президент.

Через несколько дней Генштаб Белоруссии объявил о начале проверки органов территориальной обороны Минска. Оценка уровня подготовки администраций и военных комиссариатов районов проводилась по 1 марта.